Від початку доби 30 січня ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено одного нашого воїна, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресцентру штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Березове, застосувавши гранатомети різних систем.
По захисниках Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог тричі стріляв з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 12 мін і 82 мм - 13 мін.
Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли.
Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення".