Від початку доби 30 січня ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено одного нашого воїна, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Березове, застосувавши гранатомети різних систем.

По захисниках Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог тричі стріляв з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 12 мін і 82 мм - 13 мін.

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Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли.

Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення".

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