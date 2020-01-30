Правопорушникам з ДБР і їхнім замовникам не потрібні свідчення Порошенка, - адвокат Головань

Про це адвокат Порошенка Ігор Головань написав у своєму блозі на УП, інформує Цензор.НЕТ.

Головань повідомив, що 29 січня був змушений письмово, під канцелярський штамп, нагадати співробітникам ДБР, що п'ятий президент України Петро Порошенко до 3 лютого включно перебуває у відрядженні за межами України, а тому з передбачених законом поважних причин не зможе з'явитися для допиту як свідок.

"У ДБР про це і так знають, адже про поїздку Порошенко повідомив начальника відділу Корецького ще 20 січня, коли приїздив особисто повістки отримувати. І тоді ж наполягав на проведенні допитів у всіх провадженнях 24 січня. Однак 24 січня чотири години слідчі ДБР витратили на порожні та абсурдні запитання у провадженні про Мінські угоди", - зазначив адвокат.

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На його думку, "правопорушникам з ДБР і їх замовникам" не потрібні показання свідка Порошенка. Власноручні показання Порошенка з усіх відомих проваджень слідчим ДБР передані ще у вересні 2019 року.



"Вкорінене під дахом ДБР угруповання вже не криючись намагається створити перешкоди діяльності державного діяча Петра Порошенка, перетворюючи кожен виклик на допит на провокаційне шоу. І за це доведеться відповідати", - заявляє Головань.

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