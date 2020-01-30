Обороноздатність, реформи, інвестиції, - стало відомо, про що говоритимуть Помпео і Пристайко

Відповідне повідомлення розміщено на сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч дипломатів запланована на 9.30.

"Під час зустрічі буде обговорено питання подальшої політичної взаємодії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, зміцненню обороноздатності, просуванню внутрішніх реформ у нашій державі, розвитку економічного та інвестиційного співробітництва", - сказано в повідомленні.

Після завершення переговорів Вадим Пристайко і Майк Помпео покладуть квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну", зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, Помпео відвідає Україну з візитом 30-31 січня.

Також у п'ятницю, 31 січня, відбудеться його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

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