Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це новий коронавірус, який не був відомий науці раніше. Він належить до так званих емерджентних інфекційних захворювань, тобто, тих інфекційних захворювань, які виникають. Щодо нього мало інформації, тому прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, як і інших медичних установ, які займаються питаннями вірусології, оновлюються постійно", - розповів Кузін.

За його словами, шанси заразитися у тих, хто не був у китайській провінції Ухань, з якої почав поширюватися вірус, мінімальні.

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"Якщо людина просто відвідувала Китай, була туристом, спілкувалася з китайцями чи отримувала будь-які товари, то у неї мінімальний ризик підхопити захворювання. А от якщо він подорожував до міста Ухань і має важкий гострий респіраторний синдром, то ми рекомендуємо використовувати стосовно хворого швидкі тести, які в 99% дають результат через 3-5 хвилин", - пояснив Кузін.

Ці тести дають змогу визначити, до якої групи належить вірус - А чи В. Тести на визначення саме цього типу коронавірусу зараз розробляє Всесвітня організація охорони здоров'я. В Україні, як і в інші країни, їх можуть доставити через 2-3 тижні.

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"Всі випадки завезеного коронавірусу були підтверджені тільки в референс-лабораторіях ВООЗ, однак ці лабораторії можуть дати відповідь мінімум через три доби. А ці нові тест-системи дозволять нам на національному рівні проводити дослідження на новий коронавірус", - додав Кузін.