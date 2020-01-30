Розробляти вакцину, обмінюватися інформацією і підтримувати бідних, - ВООЗ звернулася до світу у зв'язку зі спалахом коронавірусу

За підсумками засідання ВООЗ звернулася до світової спільноти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Так, у ВООЗ зазначили, що не всі країни готові до можливої ​​зустрічі з коронавірусом. Організація закликає всіх світових лідерів вжити заходів для підготовки до зустрічі з інфекцією.

Медики також закликають країни забезпечити безперебійний обмін інформацією, що стосується інфекції, прискорити спільну роботу над створенням вакцини, збільшити фінансову підтримку бідних країн і співтовариств багатими.

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Також світове співтовариство медиків звернулося до Світового банку, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, банкам регіонального розвитку та Глобального альянсу з вакцин та імунізації з проханням надавати фінансову підтримку країнам із низьким рівнем ресурсів, використовуючи засоби для надання допомоги під час надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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