У 2019 році в Україні зареєстровано 148 зґвалтувань неповнолітніх, - Офіс генпрокурора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"Кількість постраждалих неповнолітніх тільки від зґвалтувань досягла 148 осіб, що удвічі більше порівняно з 2018 роком. Цього року зареєстровано вже 24 злочини сексуального характеру", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі злочини сексуального насильства над неповнолітніми перебувають на контролі керівництва Офісу Генерального прокурора. Від початку року у складі ОГП було створено відділ протидії насильству щодо дітей, який увійшов в управління захисту прав дітей та протидії насильству.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві затримала педофіла, який через інтернет виманив на зустріч 10-річну школярку і зґвалтував. ФОТО