Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ

Про це на брифінгу 30 січня сказав в.о. головного директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Така ймовірність є середньою. Насправді це ціна глобалізації, оскільки 50 тис. осіб щодня перетинають державний кордон України, і будь-яка інфекційна хвороба не може бути зупинена ні карантинами, ні стовідсотковими заходами. Ми маємо забезпечити насамперед потенціал країни з готовності, з діагностики, з швидкого виявлення і з максимально швидкої локалізації цього випадку, якщо він буде", - сказав він.

Читайте також: З 4 лютого планується на місяць призупинити прямі авіаперельоти в Китай, - заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль"

Кузін зазначив, що в Україні станом на 30 січня немає підтверджених випадків захворювання новим вірусом.

Також читайте: Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус зафіксовано у 18 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ