53% американців вважають, що Трамп брехав про Україну і зловжив владою, - опитування

Про це свідчать результати національного опитування, проведеного університетом Квінніпіак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на International Business Times.

57% американців при цьому хочуть, щоб Трамп надав детальнішу інформацію про свої дії в питанні надання Україні військової допомоги. 38% вважають, що отримали від президента вичерпні пояснення.

52% американців вважають, що затримка військової допомоги Україні була невиправданою. Підтримують цей крок Трампа 34%.

Дослідники додають, що 75% американців хочуть, щоб у процесі імпічменту свідки дали свідчення в Сенаті. Причому майже половину з цих 75% становлять виборці республіканців.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.