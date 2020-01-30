В офісі Зеленського засекретили журнал відвідувачів. Журналісти зняли в ОП люстрованих ексчиновників - розслідування "Схем". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в репортажі програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") - "Зелене світло на Банковій".

"Ведення робочих журналів (журналів відвідувачів) ... є допоміжним документом для зручності роботи співробітників Служби охорони при допуску відвідувачів", - сказано у відповіді за підписом т.в.о. керівника департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента України Тамари Козицької.

На Банковій зазначили, що "інформація про відвідувачів є конфіденційною" і також відмовилися надати на запит інструкцію, яка визначає порядок допуску до Офісу президента, зазначивши, що такий документ "містить інформацію з обмеженим доступом".

Упродовж декількох місяців - у жовтні, листопаді та грудні 2019 року - знімальній групі "Схем" вдалося зафіксувати серед візитерів Офісу президента родичів президентських помічників, друзів Володимира Зеленського з "95 кварталу", бізнесменів - серед яких Андрій Вавриш та Олексій Вадатурський, антикорупціонерів, суддів і люстрованих посадових осіб часів президента Януковича і з уряду Азарова.

Також раніше "Схеми" показали, як колишній голова Служби безпеки України і ексвіцепрем'єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський відвідує Офіс президента. Після перемоги Зеленського на виборах він став регулярно прилітати в Україну і навідуватися на Банкову.

Крім того, журналісти повідомляли, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.