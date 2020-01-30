Євросоюз закликав держави-члени ОБСЄ не визнавати російські паспорти, видані на Донбасі

Про це йдеться у заяві делегації Європейського Союзу, озвученій під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 30 січня, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми взяли до уваги заяву Росії про надання громадянства дуже значній кількості мешканців Донбасу протягом 2019 року, і нагадуємо, що ця спрощена процедура є посяганням на суверенітет України та суперечить духу і цілям Мінських домовленостей", - наголосили у заяві.

У делегації нагадали, що Євросоюз не визнає такі паспорти, видані Росією українським громадянам на Донбасі, та "закликає інші держави-учасниці ОБСЄ не визнавати ці паспорти".

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. 1 травня Путін видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, що жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

За даними МВС РФ, протягом 2019 року російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу.

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