Справу про напад Микитася на голову селищної ради в Чернігівській області направили до суду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Експарламентаря підозрюють у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Як повідомлялось, 5 липня 2019 року народний депутат України 8 скликання під час агітації на позачергових виборах до Верховної Ради України, у приміщенні селищної ради с. Любеч Ріпкинського району Чернігівській області спричинив легке тілесне ушкодження голові ОТГ. 5 липня слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали досудове розслідування

На позачергових парламентських виборах, які відбулися 19 липня 2019 року, Микитась балотувався як самовисуванець по округу №206 у Чернігівській області, але поступився кандидату від партії "Слуга народу".

24 вересня Микитасю повідомили підозру за статтею Кримінального кодексу України про хуліганство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Микитася одягли електронний браслет, переміщатися він може тільки по Києву та області, - адвокат