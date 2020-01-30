Зеленський звільнив 7 голів райдержадміністрацій у 4 областях

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Так, із займаних посад звільнено голів: Шишацької РДА Полтавської області Віктора Іваненка, Машівської РДА Полтавської області - Юлію Середу, Диканської РДА Полтавської області - Володимира Шкарбаня, Казанківської РДА Миколаївської області - Ольгу Жоров, Новоукраїнської РДА Кіровоградської області - Віктора Самойленка, Новоархангельської РДА Кіровоградської області - Сергія Васильченка і Згурівської РДА Київської області - Валерія Мозгового.