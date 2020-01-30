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30.01.20 22:59

Зеленський звільнив 7 голів райдержадміністрацій у 4 областях

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади сімох голів районних державних адміністрацій у чотирьох областях України.

Зеленський звільнив 7 голів райдержадміністрацій у 4 областях

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Так, із займаних посад звільнено голів: Шишацької РДА Полтавської області Віктора Іваненка, Машівської РДА Полтавської області - Юлію Середу, Диканської РДА Полтавської області - Володимира Шкарбаня, Казанківської РДА Миколаївської області - Ольгу Жоров, Новоукраїнської РДА Кіровоградської області - Віктора Самойленка, Новоархангельської РДА Кіровоградської області - Сергія Васильченка і Згурівської РДА Київської області - Валерія Мозгового.

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