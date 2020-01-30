Майже 1/3 росіян хочуть, щоб після 2024 року Путін пішов із політики, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.

Бачити теперішнього Путіна в ролі офіційного лідера нації хотіли б тільки 4% опитаних. 27% хочуть, щоб він залишився на посаді президента. А кількість бажаючих бачити його на тому чи іншому керівному посту удвічі вища - 55%. Серед посад були названі "президент Союзної держави Росії і Білорусі", "голова уряду", "лідер партії "Єдина Росія".

Коментуючи результати опитування, директор "Левада-центру" Лев Гудков зізнався, що для нього "став несподіванкою досить великий відсоток людей, які бажають відправити Путіна у відставку". На його думку, "очевидне наростання втоми" і "ситуація нагадує передпротестні настрої, що панували в 2010-2011 роках", інформує "Радіо Свобода".

Читайте також: "Побачиш - убий": Двох уродженців Киргизстану заарештували в Росії за графіті із закликом убити Путіна

Зазначається, що особливо популярний Путін у двох груп: найстарших, віком від 55 років, і наймолодших - від 18 до 24 років.

Лев Гудков пов'язує це з тим, що у школах "відтворюється майже радянська риторика" про велику державу, змову проти Росії і сильного лідера, багато школярів просякнуті такими кліше, але потім вони здобувають вищу освіту, починають працювати, заводять сім'ю, набувають власний, а не нав'язаний ззовні життєвий досвід, і погляди дуже змінюються". Найнижчий рівень популярності Путіна в осіб від 39 до 55 років.

Читайте також: У Конституцію Росії запропоновано ввести посаду "верховного правителя"