Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter.

У п'ятницю Помпео проведе низку зустрічей, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

Також він візьме участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" в Михайлівському золотоверхому монастирі.

У свою чергу сам Помпео у твіттері зазначив: "Добре бути сьогодні в Києві. Підтримка України США непохитна, і я маю намір підкреслити це, коли я зустрінуся з керівниками українського уряду, щоб обговорити шляхи просування нашого стратегічного партнерства і зміцнення позиції України як вільної і демократичної держави".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Помпео зустрінуться 31 січня в Києві