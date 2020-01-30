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30.01.20 23:52

Двох чиновників ОТГ на Хмельниччині затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

У Хмельницькій області правоохоронці викрили голову ОТГ і його заступника у вимаганні та отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Двох чиновників ОТГ на Хмельниччині затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 01

Чиновники вимагали з місцевого підприємця 1 000 доларів хабаря за сприяння у виграші аукціону з оренди приміщення комунальної форми власності, а також за безперешкодне підписання договору оренди об'єкта.

У середу, 29 січня, було затримано заступника голови ОТГ, якому потерпілий передав 1 тис. дол. хабаря за вказівкою голови.

Двох чиновників ОТГ на Хмельниччині затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 02

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Вирішується питання про оголошення підозр обом фігурантам справи в скоєнні кримінального злочину передбаченого ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

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