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31.01.20 08:24

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба. ФОТО

У КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники виявили самурайський меч в автомобілі, який прямував на окуповану територію Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 01

"Холодну зброю, характерну для японських самураїв, віз у багажнику автомобіля "ВАЗ" чоловік, який їхав на тимчасово окуповану територію України. Після того, як оглядова група прикордонників та представників ДФСУ виявила приховану зброю, меч та його власника передали працівникам поліції", - йдеться в повідомленні.

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 02

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Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 03

У територіальному підрозділі Національної поліції зареєстровано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 04

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Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 05

Проводяться відповідні процесуальні дії.

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