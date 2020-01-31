Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Холодну зброю, характерну для японських самураїв, віз у багажнику автомобіля "ВАЗ" чоловік, який їхав на тимчасово окуповану територію України. Після того, як оглядова група прикордонників та представників ДФСУ виявила приховану зброю, меч та його власника передали працівникам поліції", - йдеться в повідомленні.

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У територіальному підрозділі Національної поліції зареєстровано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

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Проводяться відповідні процесуальні дії.