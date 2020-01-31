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31.01.20 08:17

Система закупівель Prozorro здобула міжнародну нагороду

Електронна система державних закупівель Prozorro здобула міжнародну нагороду від глобальної навчальної платформи для світових урядів Apolitical.

Система закупівель Prozorro здобула міжнародну нагороду

Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (приблизно можна перекласти як "Робити більше з меншими ресурсами"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Як повідомляється на її сайті, станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень. У 2016 році стартував проєкт "Prozorro.Продажі", за допомогою якого продають майно неплатоспроможних банків, державних та комунальних підприємств.

Організатори нагороди Apolitical зазначають, що проєкт із бюджетом у 100 тисяч доларів і невеликою командою приніс прибуток на 500 мільйонів доларів.

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