Наразі немає вагомих підстав для введення обмежень на міжнародні поїздки і торгівлю, - ВООЗ

"ВООЗ виступає проти подібних заходів щодо Китаю, стосовно пасажирського транспорту і перевезення вантажів", - сказав він на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, немає необхідності для того, щоб вживати заходів, пов'язаних з обмеженнями міжнародних поїздок і торгівлі.
Глава ВООЗ зазначив, що організація "старанно працює з національними і міжнародними партнерами в галузі охорони здоров'я, щоб якнайшвидше взяти під контроль спалах" захворювання.
"Ми не знаємо, якої шкоди цей коронавірус може завдати, якщо він пошириться в країні, в якій слабка система охорони здоров'я. Ми маємо діяти зараз, щоб допомогти країнам підготуватися до такої можливої ситуації", - додав він.
Раніше в четвер ВООЗ оголосила спалах коронавірусу #nCoV2019 надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення.
Він наголосив, що дуже високо оцінює заходи, що вживаються Китаєм для стримування поширення захворювання.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.