Законопроєкт про дезінформацію відправлено на доопрацювання, - Бородянський

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив в ефірі Суспільного телебачення, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо конструктивного діалогу і ми шукаємо відповіді на запитання постійно. Ми провели у вівторок (28 січня. - Ред.) стратегічну сесію з великою кількістю журналістів і медіаспільноти, ми отримали зворотний зв'язок, розбили всі зауваження на групи і зараз працюємо з кожною групою зауважень, а потім повернемося до суспільства, потім переробимо закон (проєкт) зі стейкхолдерами і повернемо його ще раз, покажемо цей закон (проєкт)", - зазначив Бородянський.

Міністр наголосив на важливості цього законопроєкту, оскільки "кількість фейків збільшується в геометричній прогресії".

Створення асоціації професійних журналістів глава МКМС пов'язав з тим, щоб забезпечувати журналістській спільноті дотримання етичного кодексу.

"Ми створюємо систему, в якій є можливість відокремити журналістів, які кажуть правду, від журналістів, які не кажуть правду. До того ж не державою розділити, а самими журналістами", - зазначив Бородянський.

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