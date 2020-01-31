Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поблизу населеного пункту Березове - із гранатометів різних систем;

- поряд із Талаківкою - зі станкового протитанкового гранатомета (14 пострілів), великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 2 міни;

- тричі біля Новотошківського - з артилерійських систем калібру 122 мм (5 снарядів), мінометів калібру 120 мм (12 мін) і 82-мм мінометів (13 мін);

- поблизу населеного пункту Хутір Вільний - зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли), а також великокаліберного кулемета.

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"Учора, 30 січня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських сил, а саме:

- поряд з Луганським - із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Широкиного - з 82-мм мінометів (13 мін), гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

"За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.