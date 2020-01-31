602 населені пункти у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 годину ранку 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях, а саме: Сумська – 440 та Чернігівська – 162", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Для забезпечення проїзду на дорогах від "Укравтодору" залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки