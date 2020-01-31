Домовленостей щодо нового обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки що немає, - російський омбудсмен Москалькова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це Москалькова сказала російським журналістам у Страсбурзі.

"Як свідчить практика, з початком роботи щодо обміну громадянами між двома державами є домовленість двох президентів. Мені про таку домовленість нічого не відомо. Я чула лише заяви з боку президента України Володимира Зеленського, з другого боку сигналів поки що не надходило", - сказала вона.

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Як повідомлялося, 23 січня Зеленський заявив, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних у Росії і на тимчасово окупованій території.