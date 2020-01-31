Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ

29 січня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали трьох осіб під час спроби дати хабар голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку. За річну "винагороду" в $5 млн на рік зловмисники пропонували голові ФДМУ призначити свою людину на посаду директора Одеського припортового заводу (ОПЗ), який мав "сприяти співпраці заводу" з фірмами "Ніра" і "Всеукраїнська енерго компанія" (ВЕК). Серед затриманих - луганський бізнесмен Віталій Колесников, розповіли співрозмовники LIGA.net у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За версією НАБУ, в листопаді знайомий глави ФДМУ, такий собі "Сергій", у змові з представником і власником компаній "Ніра" і ВЕК, запропонував Дмитру Сенниченку хабар у розмірі $5 млн в обмін на звільнення керівництва ОПЗ і призначення "свого" директора.

Сенниченко відразу написав заяву в НАБУ і далі діяв у зв'язці з правоохоронцями.

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Зловмисники запропонували призначити новим керівником ОПЗ якогось "Валерія". Сенниченко зустрівся з ним і обговорив умови "угоди". Всю суму частинами протягом року мав виплатити "Віталій" - власник обох компаній, кажуть у НАБУ.

Потім завод мав продовжити договір з ВЕК на виробництво карбаміду, укладений у 2017 році.

"Згідно з бюджетом ВЕК на 2019 рік та перше півріччя 2020 року в межах договору з ОПЗ заплановано виробництво близько 700 000 тон карбаміду і 60 000 тон аміаку на суму понад 7 млрд грн, - зазначається у відеоролику НАБУ. - Запланована оплата послуг з давальницької переробки [для заводу] ... близько 1 млрд грн".

З листопада глава ФДМУ, за даними НАБУ, чотири рази зустрічався з цього питання із Сергієм, Валерієм та Віталієм. 29 січня детективи НАБУ заарештували їх під час спроби дати першу частину хабаря в розмірі $50 000.

Тепер їм загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

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Коротку стенограму розмов (найважливіше) подаємо мовою оригіналу:

6 декабря, встреча главы ФГИУ с Сергеем и Валерием:

- Валерий: "Мы готовы участвовать, вот сейчас зайти и запуститься, но мы не хотим видеть вот этих людей (и.о директора ОПЗ Щ. – НАБУ), которые там в руководстве".







27 декабря, встреча главы ФГИУ с Сергеем и Виталием:

- Виталий: "Я сейчас больше за "Ниру" прошу. Потому что "ВЭК" говорят, что там политически…

- Сенниченко: Компания ВЭК и УСПП (Украинского союза промышленников и предпринимателей – Ред.).

- Виталий: УСПП – это просто аббревиатура. Мы просим за компанию "Нира"…

- Сенниченко: Так в чем, собственно предложение?

- Виталий: Предложение: если есть возможность, поменять директора (ОПЗ – НАБУ) и дать работать нашим трем компаниям.

- Сергей: ... и будет прибыль. Будет все.

- Сенниченко: У нас же будет конкурс и в нем нужно будет принимать участие. Я не могу "дать работать".

- Сергей: Суть в том, что если мы беремся поменять директора (ОПЗ – НАБУ) и заводим их на завод, то они готовы вот это… (показывает на пальцах число пять – Ред.)

- Сенниченко: Пять чего?

- Сергей: Пять миллионов долларов.

...

- Сергей: Возьмем деньги, положим в ячейку, закроем в банке в каком-то - да и все.

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27 января, встреча главы ФГИУ с Виталием:

- Виталий: Мы договорились следующим образом: вы завтра, к примеру, сводите меня с директором, он подписывает с нами договор. Через 10 дней 400 000 завезу… чтобы мы зашли на завод. Как только мы зашли на завод, я 400 000 долларов каждый месяц вам буду передавать.

- Сенниченко: Сережа озвучивал, что как бы авансом, ну можно там…

- Виталий: … ну хорошо, даже через два дня, когда мы зайдем, давайте авансом. Чтобы мы это видели. Чтобы поменяли директора на нашего… и я подписал договор… готов отдать, аванс десятку, ну 100 000.

- Сенниченко: … вы тогда с Сергеем все согласуете… Он мне показывал бумагу, где было написано, что за содействие есть пятерка.

- Виталий: Мы можем вот так: в момент подписания договора и замены директора, в этот же день, вы получаете первый аванс - это 100? И через две недели – еще 300…. Ну это первый месяц так будет.

Прізвища затриманих у НАБУ розкривати відмовилися. За інформацією співрозмовників видання в правоохоронних органах, один з них - луганський бізнесмен Віталій Колесников, почесний президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

Ці дані побічно підтверджуються інформацією про засновників компаній-фігурантів та історією взаємин однієї з них з ОПЗ.

Син Колесникова Віталій, згідно з реєстром Opendatabot, до листопада 2018 року був серед власників компанії ВЕК, потім вона перейшла до Галини Семиряжко (у неї 50% акцій), Олександра Гвоздецького (25%) і Миколи Блошка (25%).

У держреєстрі Мін'юсту Блошко також значиться директором і єдиним власником компанії "Ніра", яку згадували фігуранти ролика.

В ОПЗ і ВЕК непроста історія взаємин. У грудні 2017 року ВЕК Колесникова уклала контракт із заводом, отримавши можливість на його потужностях переробляти свій газ в аміак і карбамід.

У межах угоди з січня 2018 року компанія мала поставляти до 60 млн кубометрів газу на місяць, завантаживши потужності ОПЗ на 50%. Однак уже в квітні ОПЗ знову призупинив роботу через брак газу. Офіційна причина - ВЕК порушила умови договору з "Укртрансгазом" про транспортування газу на підприємство, пояснював Микола Щуріков у Facebook.

Уже в липні Генпрокуратура заарештувала понад 3000 тонн карбаміду ВЕК, який містився на баржах поблизу ОПЗ, свідчить рішення Печерського райсуду міста Києва.

За версією прокуратури, ВЕК разом із заводом і компанією "Одесагаз", "діючи за попередньою змовою", незаконно відбирала газ із підземних сховищ газу "Укртрансгазу" протягом 2017-2018 років.

Збитки від цієї схеми в "Укртрансгазі" оцінили в 500 млн грн. Це зробило Одеський припортовий завод найбільшим промисловим боржником за газ у країні. Відтоді руху не було. Як видно із судового реєстру, справа затихла.

Сумарний борг ОПЗ перед НАКом у вересні 2019 року скоротився із 2,3 до 1,9 млрд грн.