Наглядові ради потрібні, щоб захистити держпідприємства від політичного впливу та корупційних схем, - Гвоздій

Про це він повідомив УНІАН.

"Наглядові ради були створені саме для того, щоб забезпечити контроль і нагляд за ефективним і раціональним використанням майнового комплексу підприємств, дотриманням норм антикорупційного законодавства, протидіяти відмиванню доходів, рейдерству тощо", - зазначив Валентин Гвоздій.

На його думку, державні підприємства, особливо які працюють в енергетичній галузі, мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, її громадян.

"Одним з основних завдань корпоратизації став захист державних підприємств від політичного впливу. Впровадження Наглядових рад у таких особливих корпоративних структурах і наявність у їхньому складі незалежних членів, з якими укладається контракт на 3 роки, якраз і має на меті стати юридичною гарантією того, що під час наступної зміни влади держкомпаніям не загрожує інституційний стрес. Тобто вони і надалі зможуть стабільно розвиватися відповідно до ухвалених стратегій і планів, виконуючи свою головну функцію - захист споживача, забезпечуючи його достатньою кількістю ресурсів і водночас генеруючи прибуток", - додав Гвоздій.

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Глава Наглядової ради "Укргідроенерго" також акцентував увагу на тому, що Наглядові ради мають виключні повноваження, як то ухвалення рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу, здійснення контролю за своєчасним наданням звітів про діяльність підприємства, обрання аудитора для проведення перевірки тощо.

Так, вважає він, Наглядові ради є механізмом, що забезпечує роботу системи стримувань і противаг. Іншими словами, якщо один суб'єкт намагається заволодіти функціями і повноваженнями іншого суб'єкта, то в розпорядженні останнього є закріплений законом і статутом інструмент протидії.