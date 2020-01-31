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31.01.20 09:46

КМДА вирішила виплатити матеріальну допомогу в'язням концтабору "Освенцим"

З нагоди 75-річчя з дня визволення концентраційного табору "Освенцим" Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу постраждалим від нацистських переслідувань.

КМДА вирішила виплатити матеріальну допомогу в'язням концтабору "Освенцим"

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА №98.

"Вижити в концентраційному таборі "Аушвіц" вдалося небагатьом. Жахливі події Голокосту мають стати для нашого та наступних поколінь уроком людяності і толерантності. Жертва мучеників повинна вберегти людство від повторення таких трагедій, а очевидці подій мають постійно нагадувати, до якої трагедії може призвести диктатура", – зазначила Марина Хонда.

Згідно з розпорядженням, із метою подальшого захисту колишніх в’язнів концтабору та з нагоди 75-річчя з дня визволення Концентраційного табору "Аушвіц", окремі категорії населення отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 000 гривень.

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Виплати проводитимуться за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2020 рік, на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки. Кошти надходитимуть на відповідні рахунки в банках та на рахунки утримувачів багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

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