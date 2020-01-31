Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
31.01.20 10:13

Українська важкоатлетка Деха завоювала "золото" Кубка світу. ФОТО

Харків'янка Ірина Деха завоювала Кубок світу з важкої атлетики, який 27 - 31 січня відбува\ться в італійській столиці Римі.

Про це повідомляє НОК України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кг на змаганнях в Римі підняла у ривку 106 кг і 130 кг - у поштовху, що дозволило їй здобути золоту нагороду.

Українська важкоатлетка Деха завоювала золото Кубка світу 01

"Вітаємо українку Ірину Деху з перемогою на Кубку світу з важкої атлетики в Римі. Результат нашої спортсменки, яка виступає у ваговій категорії до 76 кг, - 236 кг (106 - у ривку, 130 у поштовху)", - йдеться в повідомленні.

Українська важкоатлетка Деха завоювала золото Кубка світу 02

Змагання в Римі є одним з етапів відбору на Олімпійські ігри-2020 на Токіо (Японія).

Дивіться також: Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100