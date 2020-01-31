Brexit: Велика Британія проводить останній день у складі Євросоюзу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У Великій Британії активно готуються до виходу з ЄС. Годинники, що проєктуються на будівлю резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, будуть відраховувати час, що залишився до Brexit.

В обіг випустять 50-пенсову монету, присвячену виходу Великої Британії з ЄС.

Сам Джонсон має намір провести зустріч з членами кабінету міністрів на півночі Англії, де він обговорить "процвітання і нові можливості", повідомили на Даунінг-стрит.

Пізніше, за годину до офіційного виходу країни з ЄС, він виступить зі зверненням до нації. Джонсон уже заявив, що Brexit стане "прекрасним моментом для нашої країни, моментом надії і нових можливостей".

Зі свого боку європейська сторона не готує жодних особливих заходів до цієї події. У п'ятницю вранці, як очікується, Брюссель зробить заяву для преси з приводу Brexit. Представники ЄС на різних рівнях неодноразово говорили, що шкодують про рішення Великої Британії покинути Євросоюз.

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Британські прапори, що висять біля будівлі Європарламенту, знімуть 31 січня. Очікується, що це відбудеться без будь-яких церемоній. Один із прапорів пізніше розмістять у музеї історії ЄС в Брюсселі.

Тепер для Великої Британії настає перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Джонсон раніше заявляв, що не має наміру продовжувати його.

Цей період необхідний, щоб ЄС і Велика Британія могли спокійно провести ще одні складні переговори і погодили свої майбутні відносини.

У перехідний період Велика Британія залишатиметься в європейському митному союзі і єдиному ринку, збережеться свобода пересування між Великою Британією і ЄС. Водночас Велика Британія втрачає членство в Європарламенті та Єврокомісії. Тобто Велика Британія буде підкорятися правилам і законам ЄС, але у неї не буде права голосу в блоці.

Основне питання, яке слід узгодити Великій Британії і ЄС - нова торговельна угода. Якщо цього не відбудеться, то торгівля між ЄС і Великою Британією відбуватиметься за правилами СОТ, що невигідно для Лондона і Брюсселя.

Також сторони повинні узгодити правила доступу до районів промислу риби, що, швидше за все, стане непростим питанням. Досягти домовленості доведеться і у сфері юриспруденції, безпеки, передачі даних, ліцензування ліків, авіаційних стандартів і поставок газу і електрики.

Референдум щодо Brexit відбувся у Великій Британії в червні 2016 року, тоді за вихід з ЄС проголосували 52% британців, за те, щоб залишитися - 48%.

Переговорний процес щодо процедури Brexit зайняв значно більше часу, ніж планувалося. З моменту референдуму дотепер у Британії змінилися три прем'єр-міністра: Девід Кемерон, який виступав проти виходу з ЄС і пішов у відставку відразу після голосування щодо Brexit, Тереза ​​Мей, яка покинула свій пост після того, як її угоду з ЄС кілька разів відкинув британський парламент, і Борис Джонсон, який пообіцяв довести Brexit до кінця і, мабуть, реалізував-таки свою обіцянку.

Переговорний процес між Лондоном і ЄС щодо Brexit почався тільки в березні 2017 року, після того, як в Британії змінився уряд, і він отримав дозвіл від парламенту ініціювати процедуру Brexit.

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Очікувалося, що Велика Британія покине ЄС через два роки після початку переговорів, тобто 29 березня 2019 року, як наказано статтею 50 договору про Європейський Союз, який регулює питання виходу країн зі складу ЄС.

Уряд Терези Мей і Брюссель погодили два документи - угоду про вихід Великої Британії з ЄС і політичну декларацію про майбутні відносини Великої Британії і ЄС - в листопаді 2018 року, тоді ж їх затвердила Рада ЄС. Було потрібно також, щоб документи затвердив британський парламент, але він тричі проголосував проти угоди. Найбільше депутатів не влаштовував пункт про "страхувальний план" ("бекстоп") щодо ірландського кордону. Він був спрямований на те, щоб зберегти прозорість кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією в разі, якщо ЄС і Велика Британія не зможуть відразу досягти угоди з торгівлі, але багато депутатів стверджували, що через нього Велика Британія потрапить у залежність від ЄС.

Терміни Brexit підходили до кінця, а угоди так і не було досягнуто, тому було вирішено перенести Brexit на 12 квітня, а потім на 31 жовтня 2019 року. Через невдачі з узгодженням документів Мей покинула пост прем'єр-міністра Великої Британії влітку 2019 року.

Їй на зміну прийшов Борис Джонсон, який зміг узгодити відмову від ірландського "Страхувального плану" з ЄС, який спочатку взагалі відмовлявся переглядати угоду. Джонсон заявляв, що він швидше "помре в стічній канаві", ніж проситиме ЄС про відстрочку, але і він не зміг переконати британський парламент ратифікувати угоду, і був змушений погодитися на перенесення Brexit на 31 січня.

У грудні 2019 року за ініціативою Джонсона у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори. І цей склад парламенту, в якому стало більше прихильників Джонсона, нарешті, схвалив операцію щодо Brexit. Потім її підписала британська королева Єлизавета II, а 29 січня ратифікував парламент ЄС.