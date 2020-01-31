Пологовий будинок "Лелека" акредитовано міжнародною об’єднаною комісією (joint commission international)

Joint Commission International (JCI) є найавторитетнішою спілкою з акредитації медичних закладів по всьому світу. Вона була заснована у 1997 році й на сьогодні співпрацює з організаціями охорони здоров’я у понад 100 країнах на п’яти континентах. Вже акредитувала близько 21 000 медичних закладів у США та понад 1 500 лікарень по всьому світу.

Мета JCI – стимулювати постійне покращення роботи медичних організацій світу та їх відповідність високим вимогам, узгодженим на міжнародному рівні.

"Акредитація здійснюється за ініціативи медичного закладу, який досягнув стандартів міжнародного рівня. Готуючись до акредитації, пологовий будинок "Лелека" переглядав та покращував свої робочі процеси. Це не був бюрократичний процес, а чергова сходинка розвитку нашого медичного закладу", – зазначив Валерій Зукін, генеральний директор пологового будинку "Лелека".

Кожна медична організація, яка прагне відповідати золотим стандартам якості JCI, має пройти комплексну і сувору перевірку експертами Міжнародної об’єднаної комісії.

16-20 грудня 2019 року така перевірка успішно відбулася на базі пологового будинку "Лелека".

Підготовка до перевірки стартувала на початку 2019 року.

Впродовж 2019 року команда "Лелеки" переймала досвід у колег з європейських закладів охорони здоров’я, запрошувала консультантів та інформувала про свої кроки у впровадженні та адаптації міжнародних стандартів до процесів роботи пологового будинку.

"Акредитація JCI забезпечує медичні заклади процесами, що сприяють вдосконаленню в різних галузях: від підвищення рівня освіти персоналу до демонстрації провідних практик в умовах лікарні, – сказав Пол Чанг, віце-президент з акредитації, стандартів і вимірів JCI. – Ми вдячні команді пологовому будинку "Лелека" за їх зусилля стати медичним закладом міжнародного рівня, за відданість своїй місії в наданні якісної медичної допомоги та в організації безпеки пацієнта у медичному закладі".

Що таке Золота медаль підтвердження якості (Gold Seal of Approval®) від JCI?

Акредитація JCI розглядається як золотий стандарт якості в охороні здоров’я у світі. Організація охорони здоров’я, яка відповідає суворим стандартам JCI, може з гордістю продемонструвати Золоту медаль підтвердження якості як знак цього високого досягнення.

Що враховується при акредитації JCI?

Оцінка медичного закладу здійснюється за кількома параметрами:

якість медичних послуг;

безпека пацієнтів;

постійне вдосконалення медичного закладу.

Отримання Gold Seal of Approval® першим госпітальним закладом в Україні є потужною мотивацією для усієї команди пологового будинку "Лелека" підтримувати та вдосконалювати досягнуті результати.

У чому полягають особливості найсуворішої у світі акредитації медичних закладів?

Міжнародні правила JCI адаптовані до національних стандартів системи охорони здоров’я з огляду на специфіку різних культур та ментальностей. Ці правила розроблялися міжнародною робочою групою роками і постійно оновлюються.

"У процесі акредитації лікувального закладу здійснюється всебічна детальна перевірка, перевіряється все – від дипломів лікарів та маркування ліків до заходів протипожежної безпеки. Особлива увага приділяється правам пацієнта та їх реалізації.

І, найголовніше, акредитація JCI – це не статичний процес, а ціла програма постійного удосконалення та розвитку, process in transition.

Як це просто пояснити? У вас є купа індикаторів діяльності. З них ви обираєте найголовніші для оцінки якості медичної допомоги, аналізуєте з певною періодичністю та прагнете покращити. Нема покращення – це не JCI!", – зазначив Валерій Зукін, генеральний директор пологового будинку "Лелека".

Сам процес підготовки до акредитації змінює систему мислення медичної організації. На все, що відбувається в клініці, медичний персонал починає дивитися очима пацієнта, аналізує всі етапи лікування та завчасно виявляє можливі ризики.

Якщо медичний заклад хоче бути престижним, дбає про свій імідж, він обов’язково має пройти цю акредитацію і підтверджувати її раз на три роки. Для американських медичних закладів це вже частина культури.

Які переваги для українських пацієнтів надає медичний заклад, що дотримується акредитаційних норм JCI?

гарантія повної безпеки;

впевненість у тому, що якість медичної допомоги у "Лелеці" відповідає найсуворішим міжнародним стандартам;

використання сучасних методів лікування з доведеною ефективністю;

інфекційна безпека та її контроль;

чітка система менеджменту та запобігання ризикам;

безпечна система зберігання медикаментів;

ефективне управління та обіг інформації;

постійне вдосконалення якості медичної допомоги та обслуговування;

високі вимоги до кваліфікації лікарів і медичного персоналу;

дотримання вимог до безпеки будівлі та медичного обладнання;

інформаційна та освітня підтримка пацієнтів;

пожежна безпека.

Які існують міжнародні акредитації медичних закладів і чому пологовий будинок "Лелека" обрав JCI?

Акредитація JCI – це золотий стандарт у світі, тому пологовий будинок "Лелека" зробив свій вибір на користь JCI без сумнівів.

Серед наступних за авторитетом акредитацій можемо виділити:

Joint Commission International (JCI) out of the USA;

Accreditation Canada;

QHA Trent out of the United Kingdom;

Australian Council on Health Care Standards International in Australia.

Які подальші кроки пологовий будинок "Лелека" планує зробити щодо покращення якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів і співробітників?

"ПБ "Лелека" поставив перед собою нову ціль на наступні три роки: досягти підтвердження найвищої якості нашої медичної допомоги, отримавши як мінімум за трьома напрямками медичної допомоги підтвердження спеціалізації Clinical Care Program Certification від організації Joint Commission International. І, найголовніше: кожен пацієнт, що прийшов до "Лелеки", повинен вийти від нас із відчуттям високого рівня безпеки та якості медичної допомоги", – зазначив Валерій Зукін, генеральний директор пологового будинку "Лелека".

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