Затонулий танкер Delfi мають прибрати з пляжу до 31 березня, - капітан Одеського порту Цюпко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це Цюпко розповів під час засідання робочої комісії з питань збирання бункерувальника в Одеській обласній державній адміністрації.

"23 січня представник судновласник отримав від мене вимоги, він їх суттєво не заперечував. Тільки просив трохи більше часу на певні технологічні моменти, але він згодний із усім. Компетентний план підйому судна в Україні готує тільки один науково-дослідницький інститут, тижня на розробку плану їм мало, потрібно два тижні", – наголосив Цюпко.

Під час засідання начальник Державної екологічної інспекції Кримського-Чорноморського округу Олександр Ставнійчук наголосив, що 3 лютого інспекція передасть Адміністрації морських портів України припис про необхідність привести одеську акваторію в належний стан.

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Паралельно Адміністрація морських портів України також готує план прибирання судна, якщо судновласник змінить свою думку щодо цієї процедури.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.