СММ ОБСЄ зафіксувала біля Бугаївки і Міусинська 7 одиниць РСЗВ терористів, розміщених з порушенням лінії відведення, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"У щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 30 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 24 січня в непідконтрольних урядові України районах Луганської області представники Місії за допомогою повітряного спостереження зафіксували 7 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, а також понад 100 одиниць озброєння за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння", - сказано в повідомленні.

Так, на полігоні біля населеного пункту Бугаївка зафіксовано 4, а поблизу населеного пункту Міусинськ 3 реактивних системи залпового вогню (невстановленого типу), які були розміщені з порушенням ліній відведення.

На полігонах біля населених пунктів Бугаївка і Мирне, та поблизу населеного пункту Міусинськ зафіксовано 41 танк, 27 одиниць самохідної артилерії, 39 одиниць буксируваної артилерії. Типи озброєння представникам Місії встановити не вдалося. Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

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Крім того в той же день на полігоні біля населеного пункту Бугаївка зафіксовано 14 одиниць самохідної артилерії та 18 одиниць буксируваної артилерії або мінометів. За відсутності інформації щодо калібру цього озброєння встановити, чи було воно розміщене з порушенням ліній відведення, представникам Місії не вдалося.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.