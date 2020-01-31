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31.01.20 11:14

Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО

Євросоюз занепокоєний, що, попри попередні домовленості, МКЧХ досі відмовлено в повному і безумовному доступі до утримуваних осіб на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу.

Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій делегацією Євросоюзу під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року, було довгоочікуваним кроком у правильному напрямку. Однак ми стурбовані тим, що, незважаючи на попередні домовленості, Міжнародному комітету Червоного Хреста досі відмовлено у повному та безумовному доступі до утримуваних осіб на непідконтрольних уряду територіях", - зазначається в заяві.

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У Євросоюзі закликали надати МКЧХ "повний, безпечний і безперешкодний доступ до ув'язнених по всій території України".

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