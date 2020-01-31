Рябошапка продовжив термін добору нових прокурорів в Офіс Генпрокурора

Відповідне рішення ухвалив Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.

"Наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки строк добору прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора продовжено до 9 лютого 2020 року включно. Таке рішення - крок на зустріч кандидатам на посади у Офіс. Підготовка пакету документів займає багато часу, тому деякі кандидати не встигають подати документи у попередньо встановлені строки", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що добір на вакантні посади у відомство було оголошено 20 січня 2020 року.

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"У команді Офісу чекають професійних, ініціативних та чесних юристів, які прагнуть зробити власний внесок у якісне перетворення органів кримінальної юстиції. Усю актуальну інформацію щодо вакантних посад, вимог до кандидатів та переліку документів можна знайти на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора", - наголошується в повідомленні.

Офіс Генерального прокурора почав роботу 2 січня 2020 року. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованої в межах реформи. 20 січня почався прийом документів від кандидатів не із системи органів прокуратури на більш ніж 200 вакансій в Офісі Генерального прокурора. В Офісі Генпрокурора тоді заявляли, що процедура набору буде такою ж, як під час атестації прокурорів ГПУ.