Помпео і Пристайко обговорили розвиток військового й економічного співробітництва між Україною та США, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Порядок денний зустрічі віч-на-віч та переговорів у складі делегацій охопив питання двосторонньої політичної та практичної взаємодії між Україною та США. Головна увага під час переговорів приділена, зокрема, скоординованим діям України та США на міжнародній арені з метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, практичній співпраці у безпековій сфері, а також підтриманню активного двостороннього діалогу на усіх рівнях у межах існуючих форматів українсько-американського стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цьому контексті Вадим Пристайко висловив глибоку вдячність Адміністрації та Конгресу США за системну підтримку та розширення практичної допомоги Україні. Він підкреслив, що Україна є партнером США у справі підтримання міжнародної безпеки й зацікавлена в залученні стратегічних американських інвестицій у військово-технічній, енергетичній та інших галузях.

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Майкл Помпео в ході переговорів запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у повному обсязі, практичним підтвердженням чому стало запровадження Сполученими Штатами 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються дій окремих фізичних осіб та компаній в Криму. Поряд із цим американська сторона особливий наголос зробила на важливості збереження високої динаміки та результативності реформ в Україні.

Сторони домовилися продовжити взаємодію у міжнародних організаціях й підтримувати контакти щодо усіх питань двостороннього порядку денного практичного співробітництва.