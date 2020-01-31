Україна очікує постачання тест-систем для діагностики нового коронавірусу, - Центр громадського здоров'я

"Ми очікуємо постачання тест-систем. Отримали підтвердження у компанії-виробника, що системи перебувають на фінальному етапі тестування. Перше постачання передбачатиме один комплект на 100 досліджень. Загалом ми зробили замовлення чотирьох таких комплектів тест-систем", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кузіна, тест-системи розміщуватимуться у центральній референс-лабораторії, в разі необхідності їх розподілятимуть у регіони.

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Кузін зазначив, що наразі кількість лабораторно підтверджених випадків досягла 9,776 тис., із них 213 - летальних. У 20 країнах, окрім Китаю, підтверджено 99 випадків захворюваності на новий коронавірус, у трьох країнах зафіксовано передання вірусу від людини до людини.

Він також наголосив, що "у 254 пасажирів і 15 членів екіпажу рейсу, який прибуде в п'ятницю до Києва з Китаю, скарги на стан здоров'я відсутні".