МОЗ готує проєкт рішень уряду в разі появи китайського коронавірусу в Україні

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль на брифінгу 31 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Від сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я готується проєкт окремих рішень уряду в разі, якщо ситуація стане більш критичною і в Україні з'являться випадки інфікування коронавірусом китайського походження", - сказав Коваль.

Він додав, що на сьогодні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження в Україні. Водночас у країні налагоджена система епідемічних сповіщень.

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