Спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу, - моніторингова місія ООН

Про це місія повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що розділяють обурення медіаспільноти та суспільства про те, що нинішній законопроєкт про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам, може підривати свободу медіа і призвести до самоцензури.

"Спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу. Більше того, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту", - йдеться в повідомленні.

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У місії підкреслили, що боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи ЗМІ. Міністерство культури, яке розробило законопроєкт, має дотримуватися міжнародних стандартів, продовжити публічне обговорення проєкту і забезпечити його відкритість.



