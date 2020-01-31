У "Бориспіль" сьогодні прибуде другий літак з евакуйованими українцями з Китаю

Про це під час брифінгу повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

Крім пасажирів, на борту також перебувають 15 членів екіпажу. За словами Кузіна, ситуація в літаку спокійна і жодних скарг на здоров'я не зафіксовано.

Він також повідомив, що станом на ранок 31 січня жодного підтвердженого зараження коронавірусом в Україні не зареєстровано.

"Але ми відстежуємо будь-які повідомлення з обласних лабораторних центрів і лікарняної мережі, які можуть бути пов'язані з подібними випадками", - повідомив Кузін.

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