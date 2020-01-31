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31.01.20 12:26

Міністр транспорту Чехії Кремлік хотів витратити $17,5 млн на сайт, який волонтери зробили за вихідні. Його звільнили

Міністр транспорту Чехії Володимир Кремлік був звільнений за завищення тендерної вартості на створення нової онлайн-системи продажу автомобільних віньєток - платних дозволів на користування міжміськими дорогами в Чехії.

Міністр транспорту Чехії Кремлік хотів витратити $17,5 млн на сайт, який волонтери зробили за вихідні. Його звільнили

Про це повідомляє Radio CZ, передає Цензор.НЕТ.

Так, міністр транспорту хотів укласти контракт на 400 млн крон (близько 17,5 млн доларів США) з компанією Asseco Central Europe. Але прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що контракт був погано підготовлений, і він особисто його не погоджував.

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За ситуацією стежив Томаш Вондрачек, власник IT-компанії Actum Digital. Тиждень тому він записав онлайн-звернення, в якому закликав IT-фахівців долучитися до його ініціативи зі створення онлайн-сервісу самостійно.

Незабаром відгукнулося понад 300 програмістів, з яких обрали 60 фахівців, що реалізували цей сервіс у межах дводенного хакатону 25-26 січня. У понеділок 27 січня сайт запрацював у тестовому режимі. А міністра транспорту звільнили.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Вондрачек розповідає, що вартість державного замовлення була марнотратством.

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