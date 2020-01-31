Мінінфраструктури та "Укрзалізниця" ведуть переговори про закупівлю партії американських локомотивів, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.
"Упевнений, що 2020 стане роком, в якому ми збільшимо інвестиційне співробітництво між Україною та США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі в Україні", - зазначив Зеленський.
За його словами, Міністерство інфраструктури України та "Укрзалізниця" вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва.
"Також розраховуємо, що США зможуть усунути торговельні обмеження, а саме: захисні мита на імпорт сталі в розмірі 25%", - додав глава держави.