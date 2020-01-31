Немає і не було жодних умов для візиту Зеленського до Вашингтона, - Помпео

Про це Помпео сказав на брифінгу з президентом України в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ні. Не було жодних умов того, про що ви казали, - що були якісь умови для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона", - заявив Помпео.

Також читайте: Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з Помпео

"Просто нам необхідно знайти відповідний час і відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися, що це станеться в той час, коли буде показано значний прогрес. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств. Ми казали про це", - додав Помпео.

"Ми завжди вітатимемо президента Зеленського у Вашингтоні, і ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - резюмував Держсекретар.