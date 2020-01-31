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31.01.20 12:35

Немає і не було жодних умов для візиту Зеленського до Вашингтона, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що жодних умов для офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона не було.

Немає і не було жодних умов для візиту Зеленського до Вашингтона, - Помпео

Про це Помпео сказав на брифінгу з президентом України в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ні. Не було жодних умов того, про що ви казали, - що були якісь умови для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона", - заявив Помпео.

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"Просто нам необхідно знайти відповідний час і відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися, що це станеться в той час, коли буде показано значний прогрес. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств. Ми казали про це", - додав Помпео.

"Ми завжди вітатимемо президента Зеленського у Вашингтоні, і ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - резюмував Держсекретар.

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