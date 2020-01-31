Боремося з корупцією, багато хто нас за це не любить, працюватимемо далі, - Гончарук про Кабмін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час спілкування з журналістами в Житомирі після огляду термомодернізованого будинку.

"Ми не звертаємо уваги на маніпуляції. Ми боремося з корупцією, намагаємося припинити обкрадання і розвал нашої держави, і багато людей нас за це не люблять. Групи впливу будуть робити все для того, аби заважати нам працювати. Ми цього не боїмося і маємо намір працювати далі", - сказав Гончарук.

За його словами, у Житомирі він ознайомився з тим, як мешканці ОСББ "Київська 52" організувалися і ухвалили рішення термомодернізувати свій будинок. Як результат, тепер вони майже вдвічі менше платять за комунальні послуги, ніж їхні сусіди.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

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