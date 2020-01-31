Зеленський: Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Ми запрошуємо великий американський бізнес для видобутку українського природного газу і нафти. Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу", - повідомив глава держави.

Крім цього, Україна хоче побудувати дуже ефективну співпрацю з міжнародною корпорацією фінансування і розвитку.

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"Ми зацікавлені в реалізації спільних кейсів у різних областях нашої країни", - зазначив президент.