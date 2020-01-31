Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
31.01.20 13:08

Зеленський: Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу

Президент України Володимир Зеленський запросив американські компанії брати участь у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу.

Зеленський: Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Ми запрошуємо великий американський бізнес для видобутку українського природного газу і нафти. Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу", - повідомив глава держави.

Крім цього, Україна хоче побудувати дуже ефективну співпрацю з міжнародною корпорацією фінансування і розвитку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури та "Укрзалізниця" ведуть переговори про закупівлю партії американських локомотивів, - Зеленський

"Ми зацікавлені в реалізації спільних кейсів у різних областях нашої країни", - зазначив президент.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100