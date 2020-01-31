Необхідне ефективне стимулювання використання шлакових відходів у дорожньому будівництві, - експерт

За її словами, в розвинених країнах шлакові матеріали повсюдно використовуються в будівництві різних об'єктів і доріг, що дозволяє, насамперед, поліпшити їхні характеристики та надійність. У дорожньому будівництві вони забезпечують кращу надійність покриття. "В європейському законодавстві шлакові матеріали як продукти металургійної, енергетичної промисловості, не відносяться до категорії відходів взагалі. По суті, це побічний продукт, який на 100% може бути використаний у будівництві. Доменні шлаки також успішно знаходять своє застосування в сільському господарстві як мінеральне добриво", – сказала Берзіна.

Як передає УНІАН, вона зазначила, що шлаки не чинять істотного негативного впливу на довкілля та здоров'я людини, оскільки не містять токсичних речовин. За рівнем радіоактивності вони більш безпечні, ніж, наприклад, граніт, щебінь або гравій. Берзіна повідомила, що на сьогодні немає технологій обробки залізної руди для одержання металу без утворення шлаків. Шлаки не можуть бути утилізовані в металургійному виробництві. "В Україні законом прийнята стратегія екологічної політики до 2030 року, де чітко прописано, що шлаки повинні бути використані як матеріали.

Ще один документ – указ президента Володимира Зеленського про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. В указі йдеться і про такі цілі, як забезпечення переходу до раціональної моделі споживання і виробництва", - зазначила вона. Невирішена проблема викликає негативну реакцію жителів промислових міст, створює конфліктні ситуації нерідко стає предметом маніпуляцій. Наприклад, днями виконувач обов'язків голови Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй особистій сторінці у Facebook опублікував звернення за нібито факту недопуску позапланової перевірки на "ММК ім. Ілліча". Підставою для перевірки була скарга про порушення правил поводження з промисловими відходами, тобто шлаковими матеріалами.

За словами експерта, й органи державного контролю, і підприємства повинні працювати за законом. Підприємство має право не допустити будь-яку перевірку, якщо перевіряючий орган не дотримується встановлених правил і процедур. Причини можуть бути різні - відсутність необхідних підстав, документів, порушення строків та ін. За словами Берзіної, порушення цих принципів з боку контролюючих органів можуть бути пов'язані або з некомпетентністю, або умисним й упередженим ставленням до об'єкту перевірки. "Чесно кажучи, мені не зрозуміла логіка звернення керівника держоргану до представника бізнесу. Якщо є впевненість у своїй правоті, треба діяти за Законом, а не погрожувати публічно або запрошувати до співпраці. Яка може бути між ними "співпраця", коли інспекція виконує функції виключно контролюючі?", - зазначила експерт.



