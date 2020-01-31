Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два тижні тому, 7 січня, Зеленський заявив, що вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов з Гончаруком.

Відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

"Вимагаю, щоб за два тижні, якнайшвидше ми з вами отримали інформацію - хто вів запис ... Знайти, хто це зробив, і розібратися з цим", - підкреслив президент.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", оприлюдненій 30 січня, що поки правоохоронці не встановили, хто стоїть за прослуховуванням Гончарука. "Поки результатів розслідування немає", - сказав він.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.