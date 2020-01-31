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31.01.20 15:35

Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Сьогодні, 31 січня, завершилися два тижні, які президент Володимир Зеленський дав правоохоронцям на встановлення причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України. Правоохоронні органи поки не повідомляли про встановлення причетних.

Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два тижні тому, 7 січня, Зеленський заявив, що вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов з Гончаруком.

Відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

"Вимагаю, щоб за два тижні, якнайшвидше ми з вами отримали інформацію - хто вів запис ... Знайти, хто це зробив, і розібратися з цим", - підкреслив президент.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", оприлюдненій 30 січня, що поки правоохоронці не встановили, хто стоїть за прослуховуванням Гончарука. "Поки результатів розслідування немає", - сказав він.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

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