Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів поблизу Луганського і Широкиного, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Вночі, майже одночасно, ворог порушив режим тиші на різних ділянках", - сказано в повідомленні.

Так, близько 02.40 від н.п. Логвінове окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по наших оборонцях Луганського, а з 02.50 від Саханки ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї по наших захисниках Широкиного. Проте тут противник застосовував ще й міномети. Протягом 20 хвилин окупанти випустили 13 мін калібру 82 мм.

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Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил вели адекватний вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби і придушували ворожу збройну активність.

"За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних ворожих обстрілів від початку поточної доби немає", - повідомили в Міноборони.