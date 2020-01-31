НАБУ повідомило про підозру трьом затриманим на хабарі в $50 тис. директору ФДМ

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"30 січня 2020 року трьом особам, викритим напередодні під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США голові Фонду державного майна України, детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні бюро.

Як встановило слідство, підозрювані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи.

Також читайте: Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ

"За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, підозрювані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей.