В Україні чотири аеропорти, вісім вокзалів і кілька доріг віддадуть у концесію, - Криклій

Про це під час презентації переможців концесійних конкурсів в портах "Херсон" і "Ольвія" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми з нашими міжнародними партнерами готуємо інші концесійні проєкти. А саме - концесію аеропортів. Розглядаємо зараз, в якому форматі до кінця року ми рухаємося: Львів, Чернівці, Херсон, Запоріжжя. Крім того, розглядаємо вісім залізничних вокзалів, тому що ми хочемо, щоб вони перетворилися на інтермодальні транспортні хаби, де будуть надаватися зручні послуги пасажирам. І, звичайно, концесійні дороги, про які ми довго говоримо", - сказав він.

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За словами міністра, сьогодні є політична підтримка всіх гілок влади для реалізації цих проєктів і "повна рішучість" це зробити.