У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану

Про це повідомляє ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хворі - члени однієї сім'ї. Інших подробиць не повідомляється.

Тим часом, уряд Італії в п'ятницю у зв'язку з загрозою коронавірусу ухвалив рішення ввести режим надзвичайного стану, пише Інтерфакс-Україна. Режим НС, що наділяє регіональну владу в Італії розширеними повноваженнями, має тривати шість місяців.

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Раніше прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про припинення авіасполучення з Китаєм - після виявлення в країні перших двох випадків зараження коронавірусом, який прийшов з КНР. Йдеться про двох китайських туристів: вони відчули себе зле в Римі і були госпіталізовані.

Новий вірус виявлено у 21 країнах.