Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
31.01.20 14:12

У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану

Міністерство охорони здоров'я Великої Британії зафіксувало два випадки зараження новим типом коронавірусу 2019 nCoV.

У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану

Про це повідомляє ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хворі - члени однієї сім'ї. Інших подробиць не повідомляється.

Тим часом, уряд Італії в п'ятницю у зв'язку з загрозою коронавірусу ухвалив рішення ввести режим надзвичайного стану, пише Інтерфакс-Україна. Режим НС, що наділяє регіональну владу в Італії розширеними повноваженнями, має тривати шість місяців.

Також дивіться: Німеччина підтверджує 5-й випадок коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Раніше прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про припинення авіасполучення з Китаєм - після виявлення в країні перших двох випадків зараження коронавірусом, який прийшов з КНР. Йдеться про двох китайських туристів: вони відчули себе зле в Римі і були госпіталізовані.

Новий вірус виявлено у 21 країнах.

У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100