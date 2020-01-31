До Міжнародного кримінального суду передали нові свідчення про злочини Росії в Криму, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури.

"Подана інформація містить обґрунтування відповідальності Росії за генерацію потоків внутрішньо переміщених осіб та зміну демографічної ситуації у Криму", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що автори обґрунтовують відповідальність представників влади РФ за реалізацію політики "інтеграції" та створення атмосфери страху, яка змушує проукраїнське населення Криму покидати півострів та поповнювати категорію внутрішньо переміщених осіб (ВПО) України. Під час роботи над повідомленням було проаналізовано більше 1000 протоколів допитів ВПО, що фіксувались правоохоронними органами впродовж останніх трьох років.

Зазначається, що такі дії окупанта можуть порушувати статті 7(1)(d), 8(2)(a)(vii)/8(2)(b)(viii) Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"У повідомленні також додано перелік посадових осіб РФ, які більшою чи меншою мірою є відповідальними за порушення прав людини у Криму. До розгляду офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду ми надали перелік із 14 представників вищого державного керівництва Російської Федерації, які мають відповідати за скоєні злочини", - повідомив прокурор АР Крим Ігор Поночовний.

За його словами, вже в 2020 році слід очікувати початку розслідування прокурором Міжнародного кримінального суду ситуації щодо Україні.

"Станом на кінець 2019 року кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб з Криму вже перевищила 42 895 осіб. Але за неофіційними даними правозахисних організацій, кількість таких людей може становити 100 000", - зазначив юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний.

За словами правозахисника тільки під час "активної" фази окупації можна виокремити з десяток причин, які штовхали людей до переміщення. Серед них тортури та викрадення активістів та організаторів мирних зібрань, незаконні обшуки та затримання, а також допити, які окупаційна влада називає "профілактичними бесідами".

"Загалом автори повідомлення виокремили близько 30 основних чинників у 6 сферах суспільного життя, що були наслідком політики "інтеграції" окупаційною владою півострова та створювали загальну атмосферу страху та тиску у Криму", - розповіли в прокуратурі.

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