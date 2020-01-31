Це була замовна справа. Домагатимуся повного виправдання, а далі побачимо, - Гримчак

Про це Гримчак розповів в інтерв'ю Апострофу, передає Цензор.НЕТ.

"Є в мене проблеми зі здоров'ям, але, думаю, ми їх вирішимо протягом тижня-двох. Під час переїзду з одного СІЗО в інше. Я трохи, м'яко кажучи, перемерз і це дало деякі ускладнення. Мені особисто гріх на щось нарікати хоча б тому, що я перебував у нормальних умовах і в Чернігівському СІЗО, і в київському ізоляторі. Це були добрі умови. Але я хочу сказати, що був у київському СІЗО 10 років тому, то зміни на краще є, і я їх бачу. В тому корпусі, де я був, – величезна різниця. Хоча, як я розумію, старі корпуси ще не відремонтовані і не приведені до ладу", - розповів він.

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"Мені здається, що це була замовна справа. Ну бо хіба ви багато зустрічали справ, де немає постраждалих, немає збитків?... Дуже тяжко боротися із замовним рішенням, коли будь-які дані, які наводить адвокат, не сприймаються суддею. Їх просто ніхто не чує, не аналізує. Особливо це стосувалося перших засідань, коли в судове рішення фактично переписувалося один в один те, що подавала прокуратура. Навіть помилка в імені по-батькові – з подання прокуратури я став Юрієм Михайловичем. Коли справа перейшла до Вищого антикорупційного суду, то хоча б почали її читати, розглядати подання, задавати запитання. Я думаю, результатом роботи адвокатів є те, що я перебуваю хоча б під домашнім арештом", - додав Гримчак.

"Фактично сьогодні я веду боротьбу сам. У мене немає щиро людської підтримки. Не знаю, на скільки мене вистачить, але я хочу повністю очистити своє ім'я. Ми збираємося визнати моє затримання незаконним, перебування під вартою теж. А далі... Я хочу хоч раз поспілкуватися з моїми адвокатами так, щоб у мене не було сумнівів, що нас не підслуховують. Тому що коли спілкуєшся із захисниками у СІЗО, а потім відбуваються якісь події - це наводить на роздуми. Головне на сьогодні – це домогтися виправдання, а все інше – подивимося", - резюмував він.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого.